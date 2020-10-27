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Бывшая фигуристка сборной России Юлия Липницкая опубликовала трогательные кадры с дочкой. Девочка появилась на свет 4 месяца назад. Пара назвала дочку Каталиной.

- Юля, ты прекрасна в роли мамы! – пишут Липницкой поклонники.

Липницкая, которой 5 июня исполнилось 22 года, родом из Екатеринбурга. Здесь спортсменка начала делать первые шаги в фигурном катании.

- Юлю привела ко мне в секцию ее мама. Девочке тогда было всего 4 года, - вспоминала в разговоре с «КП» первый тренер будущей звезды фигурного катания Елена Левковец. – На коньках Липницкая тогда еще не стояла. Как и все дети Юля начала кататься не сразу. Но ее это не пугало. Она вставала-падала, вставала-падала, и бежала дальше. То есть, Юле легко это давалось. И через год стало окончательно понятно, что Липницкая – лидер в группе. Она каталась лучше и быстрее своих сверстников, начала делать «ласточки», затяжки. Стало ясно, что это занимается не обычный человечек.

В 2014 году Липницкая выиграла золото в командном зачете. Но уже спустя три года юная звездочка объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем .