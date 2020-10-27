СвЖД перевела на электронные договоры почти 94% грузоотправителей

Фото: предоставлено ОАО «РЖД»

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки клиентам Свердловской магистрали предоставлена возможность оформлять перевозочные документы удаленно, не контактируя с другими грузоотправителями и железнодорожниками. Так, по итогам девяти месяцев 2020 года на электронный документооборот полностью перешли 93,5% грузоотправителей.

Широкое внедрение на Свердловской железной дороге автоматизированных систем позволяет оформлять документы с применением электронной подписи без посещения офисов ОАО «РЖД». Переговоры с новыми клиентами ведутся в формате аудио- и видеоконференций, а заключение договоров осуществляется удаленно (клиенты отправляют сканированные копии уставных документов на электронную почту и впоследствии досылают оригиналы). Для ранее заключенных договоров предусмотрена автоматическая пролонгация.

Фото: предоставлено ОАО «РЖД»

В офисах Центра продажи услуг ОАО «РЖД» оборудованы специальные места, где в случае необходимости можно оставить или забрать оригиналы документов, при этом соблюдаются все необходимые меры безопасности: действует «масочный режим», установлены санитайзеры, регулярно проводится влажная уборка и проветривание.

Кроме того, для онлайн-заказа услуг в постоянном режиме функционирует электронная торговая площадка «Грузовые перевозки».

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Для организации максимального перевода всей работы по заказу, оформлению и оплате грузовых железнодорожных перевозок через удаленный доступ ОАО «РЖД» организована работа Единого центра оформления документов.

По всем вопросам, связанным с электронным оформлением документов, а также за разъяснениями по порядку организации работы через удаленный доступ, клиенты могут обратиться по телефону «горячей линии» 8-800-755-00-00.