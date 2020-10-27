Из стальных двутавров ЕВРАЗа строят крупнейший торговый центр в Брянске

На строительстве торгового центра в Брянске Фото: ЕВРАЗ

ЕВРАЗ НТМК произвел около 4500 тонн стального двутавра для строительства многофункционального торгово-развлекательного комплекса МегаГРИНН в Брянске. Поставки в период с августа по октябрь осуществляла трейдинговая компания ЕВРАЗ Металл Инпром (ЕМИ).

Для строительства торгового центра использовались двутавры 60Ш2 и 60Ш4 длиной от 7 до 12.2 метра. Металлопрокат применяли для возведения основных конструкций здания.

«В цехе прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК введен в работу умный склад. На комбинате есть запас самых востребованных строительных двутавров, и отгрузка на объекты может осуществляться непосредственно с комбината, что уменьшает сроки доставки нашей продукции потребителям», - отметил операционный директор ЕВРАЗ НТМК Павел Зажигаев.

Двутавровые балки ЕВРАЗ НТМК Фото: ЕВРАЗ

«Мы уделяем развитию продаж фасонного проката и, в частности, балки большое внимание: развиваем сортамент, осваиваем новые профили, работаем с проектными компаниями в части оптимизации проектных решений. МегаГРИНН – один из проектов в фокусе нашего внимания, поскольку до сих пор многие торговые центры в нашей стране строятся из железобетона. Этот же объект является наглядным примером эффективного применения стального проката», - отметила директор по продажам проектных решений Торговой компании ЕВРАЗа Наталья Береза.

Будущий торговый центр в Брянске

Справка

ЕВРАЗ НТМК – крупнейший в России производитель горячекатаных двутавров, а также единственный в стране производитель строительных балок из сталей высокой прочности. Комбинат выпускает более 300 профилеразмеров двутавров, из которых могут быть произведены конструкции для зданий и сооружений любого назначения. Стальные конструкции из проката ЕВРАЗа применяются во всех климатических поясах и сейсмических зонах как нашей страны, так и за рубежом. Металлопрокат ЕВРАЗа обладает лучшей несущей способностью, дает сокращение расхода стали и позволяет достигнуть значительной экономии на изготовлении и монтаже стальных элементов.

Торговый центр МегаГРИНН в Брянске – один из самых больших комплексов в России. На площадке 225 тыс. кв. м разместятся кинотеатр, концертный зал, ледовый каток, бассейны, теннисный корт и фитнес-центр, кафе и рестораны, фудкорт, магазины, гипермаркеты.