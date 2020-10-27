Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области коронавирус стали чаще подтверждать у людей в возрасте от 30 до 49 лет

Оперштаб опубликовал новые данные по возрастной структуре заболевших COVID-19
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий
За неделю случаи заражения коронавирусом среди людей от 30 до 49 лет стали фиксировать чаще

За неделю случаи заражения коронавирусом среди людей от 30 до 49 лет стали фиксировать чаще

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Свердловской области опубликовал новые данные по возрастной структуре заболевших COVID-19. Согласно инфографике, коронавирус стали чаще подтверждать у людей в возрасте от 30 до 49 лет. По сравнению с прошлой неделей количество заболевших в этой возрастной категории выросло на 2,9%. Меньше всего заболевших среди свердловчан до 18 лет - 11,21%. Их стало меньше на 3,9%.

Изменились данные и по другим возрастным группам - на 0,8% чаще коронавирусной инфекцией стали заражаться люди в возрасте от 50 до 64 лет и на 0,1% - люди старше 65 лет.

Напомним, в Свердловской области за прошедшие сутки подтвердили 287 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число случаев заражения с начала пандемии на Среднем Урале составляет 35 069.

Фото: оперштаб

Фото: оперштаб

Коронавирус на Урале