В Свердловской области коронавирус стали чаще подтверждать у людей в возрасте от 30 до 49 лет

За неделю случаи заражения коронавирусом среди людей от 30 до 49 лет стали фиксировать чаще Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Свердловской области опубликовал новые данные по возрастной структуре заболевших COVID-19. Согласно инфографике, коронавирус стали чаще подтверждать у людей в возрасте от 30 до 49 лет. По сравнению с прошлой неделей количество заболевших в этой возрастной категории выросло на 2,9%. Меньше всего заболевших среди свердловчан до 18 лет - 11,21%. Их стало меньше на 3,9%.

Изменились данные и по другим возрастным группам - на 0,8% чаще коронавирусной инфекцией стали заражаться люди в возрасте от 50 до 64 лет и на 0,1% - люди старше 65 лет.

Напомним, в Свердловской области за прошедшие сутки подтвердили 287 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число случаев заражения с начала пандемии на Среднем Урале составляет 35 069.