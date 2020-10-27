Свердловская область подошла к пику заболеваемости по коронавирусу

Каждый день в Свердловской области тестируют на коронавирус 20 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский заместитель губернатора Павел Креков заявил, что Свердловская область приблизилась к пике заболеваемости коронавирусом во время второй волны пандемии.

- Если будем выполнять рекомендации специалистов, то спад наступил быстрее, - заявил Павел Креков на брифинге оперативного штаба Свердловской области.

По словам заместителя губернатора, сейчас в больницы поступают пациенты с COVID-19 преимущественно средней степени тяжести. Регион перешагнул планку в 20 тысяч тестов на коронавирус в день.

Рост заболеваемости осенью вызвал сезонностью. Традиционно в это время фиксируется рост респираторных инфекций из-за погоды, к тому же люди возвращаются из отпусков.