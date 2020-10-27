Наркотики и лесоматериалы: в Уральской таможне рассказали об основных предметах контрабанды

В таможне отметили снижение количества возбужденных дел об административных правонарушениях из-за коронавирусных ограничений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральской таможне рассказали об основных предметах контрабанды. Так, по их данным в четыре раза чаще таможенники стали пресекать контрабанду лесоматериалов. За девять месяцев удалось предотвратить вывоз древесины на 46,5 миллиона рублей. Кроме того треть уголовных дел возбуждено по фактам незаконного перемещения наркотических средств. С начала года оперативниками изъято свыше 54,5 килограммов запрещенных веществ.

- На рост выявления попыток контрабанды повлияли современные информационные технологии при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, а также повышение уровня межведомственного взаимодействия, - рассказал начальник Уральской оперативной таможни Игорь Пискунов.

В общей сложности с начала года сотрудниками Уральской таможни возбуждено 82 уголовных дела и почти 4500 дел об административных правонарушениях. В федеральный бюджет было доначислено 235 миллионов рублей. Также в таможне отметили, что значительно сократилась доля экономических уголовных дел. По девяти уголовным делам сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 36 миллионов рублей.

Также таможенники пресекли вывод более 154 миллионов рублей. Речь идет о валютных операциях по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По этим преступлениям возбуждено 6 уголовных дел.

В таможне отметили, что из-за ограничений, введенных из-за коронавируса, на Урале снизилось количество возбуденных дел об административных правонарушениях - за 9 месяцев 4 448 дел об административных правонарушениях. Это на 19% меньше аналогичного показателя прошлого года (5 487 дел). - Снижение связано с действием ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции: с 18 марта отменены международные авиарейсы, ограничено автотранспортное и пассажирское сообщение на российской-казахстанском участке границы, - объяснил Игорь Пискунов.

Кроме того более чем в 2,5 раза снизилось количество административных дел в отношении физических лиц: с 1883 до 149.