Депутаты гордумы Екатеринбурга разрешили уплотнить застройку

Новая редакция ПЗЗ позволит застраивать все 100% выделенного земельного участка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня прошло заседание гордумы, на котором обсудили вопрос с разрешением уплотнения городской застройки. Депутаты одобрили изменения в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ), ставшие причиной конфликта мэра Александра Высокинского с местными предпринимателями и застройщиками.

За принятие актуализированной версии ПЗЗ проголосовали 24 депутата, против - всего пятеро. Новая редакция позволит застраивать все 100% выделенного земельного участка, а не 60%, как было разрешено ранее. Также отменяется правило о необходимости минимального отступа в три метра от границы участка. Также согласно поправкам, от застройщиков не требуется согласовывать облик здания с городскими властями.

По словам Александра Высокинского, принятие новых ПЗЗ не приведет к появлению точечной застройки. Одновременно с этим поправки позволят поддержать строителей в условиях кризиса.

Напомним, конфликт произошел после того, как депутаты на заседании отклонили новую редакцию ПЗЗМ Екатеринбурга, чем вызвали отрицательную реакцию со стороны застройщиков и предпринимателей. «Гильдия строителей Урала» и СОСПП написали совместное заявление, в котором сообщили, что «отзывают полномочия всех своих представителей в совещательных органах, созданных совместно с администрацией города». После этого глава Екатеринбурга попросил депутатов пересмотреть свое решение.