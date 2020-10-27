Полиция попросила уральцев помочь в поиске наркодилеров

Свердловская полиция ведет борьбу с незаконным распространением наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области стартовал второй этап акции по борьбе с наркотиками «Сообщи, где торгуют смертью». Цель кампании – пресечь распространение запрещенных веществ, а также помочь тем, кто лечится от зависимости.

Сначала 2020 года в Свердловской области зафиксировано 1600 фактов хранения наркотиков, изъято около 90 килограммов различных наркотических веществ. К уголовной ответственности привлекли больше 1000 человек, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Несмотря на положительные результаты, нельзя сказать, что изобличены все наркодилеры – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

О наркокурьерах, притонах, местах производства, хранения или сбыта, свердловская полиция просит позвонить на круглосуточный «телефон доверия»: (343) 358-71-61.