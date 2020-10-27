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Коронавирус Covid-19

Еще 18 жителей Нижнего Тагила заболели коронавирусом

Общее число горожан, заразившихся COVID-19 с начала пандемии, составило 2 302 человека
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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В Свердловской области растет число случаев коронавируса

В Свердловской области растет число случаев коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле продолжает расти статистика заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки специалисты подтвердили еще 18 случаев заражения COVID-19. Общее числа заболевших с начала пандемии тагильчан составляет 2 302 человека. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Всего за сутки в Свердловской области зафиксировано 287 новых случаев COVID-19.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА