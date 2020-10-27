Еще 18 жителей Нижнего Тагила заболели коронавирусом

В Свердловской области растет число случаев коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле продолжает расти статистика заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки специалисты подтвердили еще 18 случаев заражения COVID-19. Общее числа заболевших с начала пандемии тагильчан составляет 2 302 человека. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Всего за сутки в Свердловской области зафиксировано 287 новых случаев COVID-19.