Еще 18 жителей Нижнего Тагила заболели коронавирусом

В Свердловской области растет число случаев коронавируса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле продолжает расти статистика заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки специалисты подтвердили еще 18 случаев заражения COVID-19. Общее числа заболевших с начала пандемии тагильчан составляет 2 302 человека. Об этом пишет издание TagilCity.ru.
Всего за сутки в Свердловской области зафиксировано 287 новых случаев COVID-19.
Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА