Комиссия назвала предварительную причину оползня в уральской деревне

Фото: МЧС по Свердловской области

На Урале в деревне Верхняя Иленка Байкаловского муниципального района произошел оползень вдоль берега реки. Чтобы оценить масштабы разлома и оценить опасность природного явления для местных жителей на место выезжала специальная комиссия.

- Для оценки сложившейся обстановки вчера на месте разлома работала комиссия, в которую вошли сотрудники МЧС, Министерства общественной безопасности, представители власти и гидрологи. Произведено обследование местности, в том числе для мониторинга ситуации использовался беспилотный летательный аппарат, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Фото: МЧС по Свердловской области

Комиссия считает, что в настоящее время угрозы для жителей деревни нет. По данным ведомства, протяженность зоны разрыва составляет 123 метра. Минимальное расстояние до жилого дома составляет 26,6 метра, до хозяйственных построек меньше - 15 метров. Территория оползня огорожена.

Также комиссия назвала предварительную причину оползня - это грунтовые воды и развитие процессов береговой эрозии. Сейчас специалистами ежедневно ведется мониторинг обстановки. Когда ситуация стабилизируется администрацией муниципального образования будут спланированы берегоукрепительные работы. При ухудшении обстановки будут приняты меры по переселению граждан поселка в резервный жилой фонд.