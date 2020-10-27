В Екатеринбурге придумали, как избавить жителей Химмаша от вони

Предприятие готовят к преобразованиям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Екатеринбурге ЕМУП «Водоканал» намерен провести ряд мероприятий на Южной аэрационной станции, чтобы снизить ее влияние на окружающую среду.

Компания начинает работу по трем направлениям, чтобы сделать жизнь жителей Химмаша комфортнее. Во-первых, «Водоканал» намерен устранить неприятные запахи, во-вторых, повысить качество очистки стоков, в-третьих, уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду.

- В I квартале 2021 года произойдет окончательное перекрытие приемной камеры и установка системы очистки воздуха. Сюда приходит 85% стоков города, это около 330 тысяч кубометров в сутки. Сюда же сливаются стоки из автомобилей, которые выкачивают отходы там, где нет централизованной канализации, - рассказал ИА «Уральский меридиан» технический директор предприятия Сергей Никифоров.

Также на Южной аэрационной станции завершается капитальный ремонт четырех аэротенков и четырех вторичных отстойников. В первых вода смешивается с активным илом и происходит ее биологическая очистка. Тут важно, чтобы система подачи кислорода в резервуары работала исправно. Отстойники отделяют активный ил от очищенной воды.

Для этих работ и испытаний предприятию нужен кредит в 800 миллионов рублей. Если его одобрят в мэрии, то в следующем году на Химмаше исчезнет неприятный запах.