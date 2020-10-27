В 2020 году интернет подключили в 528 социально значимых объектах Свердловской области

Фото: предоставлено «Ростелеком»

В рамках федерального проекта «Цифровая экономика» в 2020 году «Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом 528 социально значимых объектов Свердловской области. Среди подключенных учреждений органы государственной власти и местного самоуправления, школы, учебные заведения среднего профессионального образования, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и посты, отделения Росгвардии, пункты полиции.

У отдаленных медицинских учреждений появилась возможность дистанционной записи пациентов на прием, организации телемедицинских консультаций с коллегами из областных и федеральных клиник. Для органов местного самоуправления доступ к высокоскоростному интернету позволяет повысить оперативность в обмене документацией и работе с порталом госуслуг.

В приоритете при этом – образовательные учреждения: их доля в общем числе подключенных к интернету объектов составляет 55%. В период пандемии возможность организации части учебного процесса в онлайн-формате приобрела особое значение для педагогов и учеников. Доступ к сети интернет в 2020 году получили 295 свердловских школ и других общеобразовательных учреждений. Учебные заведения, находящиеся в городах, могут пользоваться интернетом на скорости до 100 Мбит/с, в селе – до 50 Мбит/с.

Сварка оптоволокна Фото: предоставлено «Ростелеком»

Юрий Гущин, директор Департамента информатизации и связи Свердловской области:

«Региональный проект «Информационная инфраструктура» как региональная составляющая национальной программы «Цифровая экономика РФ» в Свердловской области стартовал в 2019 году. Всего в него вошли 1650 социально значимых объекта, расположенных в 563 населенных пунктах региона. На данный момент уже 957 из них подключены к сети «Интернет». До конца 2021 года доступ в сеть появится еще в 693 организациях. Наша задача – провести «Интернет» во все отдаленные территории, к каждому социальному объекту. Построенная инфраструктура позволит создать на Среднем Урале конкурентоспособную сеть передачи данных даже в отдаленных населенных пунктах, а также автоматизировать основные социальные проекты, предоставить дополнительные возможности для организации рабочего процесса организациям, удаленным от крупных городов».

«Ограничения, связанные с пандемией, не повлияли на сроки выполнения работ, все объекты были сданы с опережением графика. Всего за 2020 год в рамках программы компания построила более 350 километров волоконно-оптических линий связи. Строительство оптики к удаленным населенным пунктам – комплексная, часто непростая задача. Линии связи пересекают дороги, водные преграды, железнодорожные мосты, а также нефте- и газопроводы. Поэтому часть работ была выполнена закрытым способом – методом горизонтально-направленного бурения с прокладкой полиэтиленовых труб. Подобные работы требуют высокой квалификации специалистов и наличия специального оборудования», – отметил Иван Пичугин, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком».

Самая длинная оптическая трасса в 2020 году была построена до деревни Верх-Тиса в Ачитском городском округе, ее протяженность составляет 16,5 км. На связи теперь местная администрация и фельдшерско-акушерский пункт. Также среди рекордсменов – старинное уральское село Курки, основанное в 1675 году. 14,5 км оптических линий связи понадобилось построить, чтобы подключить к интернету Куркинскую общеобразовательную школу.