Сообщение о пожаре поступило к спасателям 26 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В коллективном саду «Визовец», расположенном в поселке Медный, 26 октября произошел пожар. Как стало известно «КП-Екатеринбург», в огне погибла семейная пара. Погибшему мужчине был 71 год, а его супруге 69 лет.

- Супруги уехали в сад, чтобы подготовить дом к зимнему периоду и забрать вещи, но решили переночевать в доме, - рассказал «КП» источник в экстренных службах.

Он уточнил, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Информацию о гибели в пожаре двух человек «КП» подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По предварительным данным криминала в случившемся нет.

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