С начала года свердловский Роспотребнадзор из-за нарушения санитарного законодательства закрыл девять детсадов

Тем детсадам, которые не успели в назначенный судом срок устранить нарушения назначили административные штрафы на общую сумму 215,5 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Свердловской области с начала года провел 402 проверки детских садов. За девять месяцев во время 228 (55,7%) проверок были выявлены нарушения санитарного законодательства. Среди них - несоблюдение требований к организации питания, нарушения требований к условиям обучения, нарушение требований, предъявляемых к прохождению работниками предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации против инфекционных заболеваний.

Кроме того были выявлены нарушения требований, предъявляемых к особому режиму работы организаций в условиях распространения коронавируса. Это касается проведения противоэпидемических мероприятий - уборки, организации работы сотрудников пищеблоков в средствах индивидуальной защиты и организации проведения термометрии.

- По выявленным фактам нарушений санитарного законодательства приняты меры административного воздействия: вынесено 443 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 3,6 миллиона рублей, - рассказали в Роспотребнадзоре.

По девяти детским садам было принято решение о приостановлении деятельности. Кроме того судом за невыполнение в установленный срок законного предписания наложено 24 административных штрафа на общую сумму 215,5 тысяч рублей.

Отметим, что в 2020 году на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области находится 1 859 дошкольных образовательных организаций.