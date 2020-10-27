Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Медицинский центр «Бонум» в Екатеринбурге отдали под лечение коронавирусных пациентов

Также перепрофилировали ЦГБ в Березовском, а также ГКДБ№9
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
В Минздраве региона отмечают, что вся необходимая помочь также оказывается остальным пациентам в полном объеме. Больные перенаправляются в другие медучреждения.

В Минздраве региона отмечают, что вся необходимая помочь также оказывается остальным пациентам в полном объеме. Больные перенаправляются в другие медучреждения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжают расширять коечный фонд для пациентов с Covid-19. Во вторник стало известно, что в Екатеринбурге отдали под лечение людей с коронавирусом несколько медучреждений.

- К развернутым ранее мощностям в ближайшие дни добавятся койки в Противотуберкулёзном диспансере, в нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ №40, центре «Бонум», Институте дерматовенерологии и иммунопатологии, Березовской ЦГБ, а также в нефрологическом корпусе ГКДБ №9, - сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

В Минздраве региона отмечают, что вся необходимая помочь также оказывается остальным пациентам в полном объеме. Больные перенаправляются в другие медучреждения.

Коронавирус на Урале