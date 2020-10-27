На Урале бывшего инспектора ДПС за взятку приговорили к реальному лишению свободы

Бывшего сотрудника ДПС приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале бывшего инспектора ДПС приговорили к реальному лишению свободы. Ивана Скоморохова признали виновным в получении взятки в 12 тысяч рублей за незаконное бездействие. Как рассказали в прокуратуре, мужчина, являясь старшим инспектором ДПС ГИБДД МО МВД России «Заречный», 1 мая находясь на службе в селе Косулино Белоярского района, остановил легковой автомобиль для проверки документов. Во время их осмотра он выяснил, что водитель допустил нарушение требований регионального законодательства при перевозке пассажиров.

- Водитель, не желая быть привлеченным к административной ответственности, предложил сотруднику ДПС за денежное вознаграждение не составлять в отношении него административный протокол. На данное предложение Скоморохов ответил согласием и предложил водителю с помощью мобильного банковского приложения осуществить перевод денежных средств в размере 12 тысяч рублей на банковскую карту его знакомого, на что водитель автомобиля согласился, - рассказали в прокуратуре.

Водитель согласился на предложение инспектора. Белоярский районный суд назначил Ивану Скоморохову наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления, на срок 2 года.