В Сысерти грузовик насмерть сбил автостопщика

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На 144 километре автодороги «подъезд к Екатеринбургу от М5 Урал» сегодня ночью водитель грузовика «Газон NEXT» насмерть сбил мужчину, «голосующего» на обочине трассы. Как рассказали в Госавтоинспекции, пешеход двигался по проезжей части дороги в попутном направлении в темной одежде без световозвращающих элементов. Автостопщик погиб на месте до приезда медиков.

Водитель объяснил сотрудникам ГИБДД, что двигался по трассе со стороны Екатеринбурга в направлении Челябинска, когда неожиданно перед машиной увидел «голосующего» человека в темной одежде, не успев ничего предпринять допустил на него наезд.

- 37-летний водитель грузового автомобиля, житель города Верхняя Пышма, двигался в городе Челябинск для доставки бытовой техники в магазин «Норд». Мужчина имеет водительский стаж 16 лет, в 2020 году 3 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудники полиции установили личность погибшего, им оказался мужчина 34-летний житель Челябинска. Окончательная причина происшествия будет установлена в ходе следствия.

Госавтоинспекция Свердловской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать по телефонным номерам 112 единой службы спасения, 102 или (343) 269-77-00 (добавочный номер-0) в полицию об обнаружении на автодорогах пешеходов, которые там находятся с явным риском для жизни.