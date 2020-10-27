В Нижнем Тагиле спасатели достали мужчину, застрявшего в вентиляционном канале

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле мужчина застрял в вентиляционном канале на чердаке дома. Вызволять нижнетагильца пришлось поисково-спасательной группе. Чтобы вытащить мужчину спасатели разобрали часть вентиляционного канала и через образовавшийся пролом достали пострадавшего

- При помощи альпийского снаряжения мужчину спустили на подъездную площадку и передали сотрудникам скорой помощи, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции. Мы запросили комментарий в МВД Нижнего Тагила.

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