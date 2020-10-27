В Екатеринбурге судебные приставы за долги арестовали автомобили BMW и Chrysler 300

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы и инспекторы налоговой службы провели рейд, во время которого арестовали автомобили должников. Приставы-исполнители изъяли BMW и Chrysler 300. У владельца первого автомобиля было не оплачено 11 исполнительных производств, у второго – восемь.

- В ходе совместного рейда Ленинского районного отделения судебных приставов г. Екатеринбурга и ИФНС Ленинского района г. Екатеринбурга арестованы автомобили должников по фискальным платежам общей суммой задолженности более 811 тысяч рублей, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Сразу после ареста один из должников - владелец автомобиля BMW в полном объеме погасил задолженность. В службе судебных приставов обращаются к уральцам с просьбой не дожидаться ареста имущества и денежных средств, а оплачивать задолженности вовремя.