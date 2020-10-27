В Екатеринбурге восстановят таблички «Последнего адреса»

Украденные таблички были установлены в разных местах города в 2016-2019 годах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге восстановят украденные летом таблички «Последнего адреса». Всего будет установлено восемь новых табличек с именами жертв репрессий. Об этом рассказали на сайте проекта.

- Летом 2020 года в Екатеринбурге вандалы сняли, а точнее, украли восемь табличек «Последнего адреса», установленных в разных местах города в 2016-2019 годах. Мы решили восстановить эти таблички, - рассказали кураторы проекта «Последний адрес».

Церемония восстановления табличек пройдет в среду, 28 октября с 12:00 до 14:00. Организаторы проекта установят новые таблички с именами инженера-технолога Григория Тараканова, служащих Моисея Златопольского и Алексея Андрияшина, педагога Владимира Тарика, служащего Александра Жилинского, физика Семена Петровича Шубина, Бориса Алексина и Яна Дроздзевича, работавших на железнодорожном транспорте.

Проект «Последний адрес» стартовал по всей стране еще в 2014 году. Каждая из таких табличек представляет собой пластину нержавеющей стали, на которой вручную выгравированы краткие сведения о жертве политических репрессий.