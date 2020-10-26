Мэрия Екатеринбурга составила список ситуаций, при которых нужно звонить в скорую помощь

Из-за роста заболеваемости коронавирусом многие горожане стали звонить по «03» для консультаций. Фото: Олег УКЛАДОВ

В мэрии Екатеринбурга обеспокоились тем, что жители города часто вызывают скорую помощь в ситуациях, когда это не требуется.

- Из-за вопросов консультативного характера звонок затягивается, при этом у диспетчера есть всего 1,5-2 минуты на прием вызова, - отмечают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Врачи подчеркивают, что для получения консультаций следует звонить в территориальные поликлиники или на специальные горячие линии.

В период пандемии коронавируса, представители мэрии решили напомнить, в каких случаях нужно обращаться по телефону скорой помощи:

- Потеря сознания, острая кровопотеря, удушье, судороги, боль в области сердца, нарушение сердечного ритма, резкий подъем артериального давления, боль в животе, неоднократная рвота, острое отравление, острое психическое расстройство с поведением, опасным для жизни больного или окружающих, - уточняют в мэрии. - Автомобильные, трамвайные и другие аварии, катастрофы, травмы, поражения электротоком или молнией, ожоги, отморожения и переохлаждения, утопления, суицидальные попытки, удушения.

Также скорую помощь следует вызывать при родах, осложнениях беременности и повышении температуры у детей до 3 лет, а при осложнениях и у детей старшего возраста. Если же человек подозревает у себя COVID-19, то в скорую нужно звонить, если температура 38,5 градусов и выше держится больше трех дней, при этом есть отдышка – больше 22-23 раз в минуту. Повышение температуры у человека старше 65 лет также повод позвонить по «03».