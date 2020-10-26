Как правильно кормить новорожденного: отвечает детский диетолог

Питание должно быть правильным с детства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правильное питание – залог здоровья ребенка. Вкусовые пристрастия у человека начинают формироваться еще до рождения, начиная с 6-8 недели беременности. Важно после рождения ребенка правильно развивать вкус ребенка за счет правильного питания.

Лучше грудного молока в первые два года жизни для ребенка ничего в питании нет. В первые две недели жизни питание должно быть по требованию, а потом – каждые 1,5 – 2 часа днем и каждые 3-4 часа ночью.

Когда через две недели после родов у матери устанавливается лактация, то нужно отрегулировать режим.

- Не каждый крик и не каждый плач говорит о том, что ребенок хочет есть, и не нужно по первому крику ребенку предлагать грудь, - рассказывает диетолог и педиатр Татьяна Гребнева в эфире ОТВ.

Специалисты напомнила, что не нужно, чтобы ребенок много ел, главное – чтобы его питание было сбалансированным, и в него входили белки, жиры и углеводы, а также микроэлементы.

Перекусы для детей не страшны, если они не отвлекают его от приема основной пищи. Они могут быть дополнением, но не заменой завтрака, обеда и ужина.

- У каждого свой объем питания, который зависит от возраста, подвижности, комплекции ребенка, поэтому не нужно заставлять ребенка съедать всю тарелку, если он не хочет, - говорит Татьяна Гребнева.