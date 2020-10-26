Спортивным болельщикам Свердловской области запретили посещать спортивные мероприятия в закрытых помещениях

С начала пандемии в Свердловской области COVID-19 был выявлен у 34 782 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рост случаев заболеваемости коронавирусом на Урале ударил и по спортивным болельщикам. Сегодня, 26 октября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, который предотвратит распространение болезни среди них, но в то же время лишит их спортивного зрелища.

- Спортивные мероприятия в закрытых помещениях теперь будут проходить без зрителей, - сказал губернатор.

Кроме того, все официальные мероприятия госорганов, а также культурные мероприятия, проводимые в спортивных сооружениях и физкультурные на открытых площадках будут по-прежнему проходить с 50% занятостью зрительских мест.