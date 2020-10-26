Концерты Свердловской филармонии с 26 октября по 1 ноября

Уральский филармонический оркестр. Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

28 октября, среда, 19:00, 6+

Дмитрий Лисс. Карт-бланш

https://www.sgaf.ru/afisha/27377

В 2020 году исполнилось 25 лет с того момента, как Дмитрий Лисс возглавил Уральский академический филармонический оркестр. По словам маэстро, за четверть века им и коллективом пройден путь от изоляции (в 1990-е Свердловск был закрытым городом, а его оркестр находился вне орбиты мировой музыкальной жизни) до вхождения в европейское и мировое пространство. Как ни парадоксально, но только после того, как была завоевана репутация за рубежом, к оркестру стали серьезно относиться и в российских столицах.

Дмитрий Лисс. Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

День главного дирижера станет поводом вспомнить, как прошли 25 лет совместного творчества – рассказ Дмитрия Лисса станет частью программы концерта. При выборе произведений Маэстро получил полную свободу действий. В этот вечер в Свердловской филармонии прозвучат Увертюра к опере «Оберон» Вебера, Румынская рапсодия № 1 Энеску, «Лазоревый дракон Востока» Ольги Викторовой, «Эскизы к закату» Леонида Десятникова и Вальс Равеля.

Исполнители – Уральский академический филармонический оркестр, за дирижерским пультом Дмитрий Лисс.

31 октября, суббота, 19:00, 6+

Арфа и саксофон. Барокко, танго, блюз

https://www.sgaf.ru/afisha/27378

Необычное сочетание арфы и саксофона неизменно вызывает интерес у слушателей. В исполнении Вероники Лемишенко (арфа) и Алексея Захарова (саксофон) прозвучит музыка от чопорного барокко до огненного танго. В программе концерта сочинения Абеля, Сати, Гласса, Мусоргского, Равеля, Гарнера, Пьяццоллы и других композиторов.