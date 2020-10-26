Из-за коронавируса уральским вузам рекомендовали отправить студентов на дистанционное обучение

26 октября в Свердловской области был подтвержден еще 281 случай заболевания COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за того, что коронавирус продолжает распространяться по Свердловской области, в регионе вновь вводятся ограничения. Так, сегодня, 26 октября, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, который продлил осенние каникулы у школьников еще на неделю. Студентов же он рекомендовал отправить на дистант.

- Вузам и профессиональным образовательным организациям рекомендовано по максимуму перейти на дистанционное обучение с 27 октября, - сказал глава региона.

Сегодня в Свердловской области был подтвержден еще 281 случай заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Екатеринбурге - 177 новых случаев.