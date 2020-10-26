Также вузам и профессиональным образовательным организациям будет рекомендовано с 27 октября перейти в режим использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области рекомендовали школам продлить каникулы до 14 дней. Об этом говорится в указе губернатора Евгения Куйвашева.

- После начала учебного года школы ожидаемо становятся очагами распространения вирусов и инфекций. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в Свердловской области, я принял решение рекомендовать продлить осенние каникулы еще на неделю. Окончательное решение будут принимать власти на местах, однако, я считаю, это необходимым для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, - написал Куйвашев в своем Instagram.

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