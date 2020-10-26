В Дегтярске на грузовик обрушилась стена овощехранилища

Фото: МЧС по Свердловской области

В Дегтярске, что в 34 километрах от Екатеринбурга, частично обрушилось помещение овощехранилища улице Калинина, 31ф. Под обломками стены оказался грузовой автомобиль, припаркованный у здания.

- Площадь обрушения составила 300 квадратных метров. В результате обрушения поврежден грузовой автомобиль, находящийся рядом с зданием, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия находится оперативная группа МЧС России. Спасатели оградили от посторонних опасную зону. В МЧС отметили, что вопрос о ликвидации последствий обрушения решается администрацией муниципального образования.