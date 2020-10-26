В Нижнем Тагиле запретили работу сайта с пропагандой зацепинга

Зацеперы рискуют здоровьем и жизнью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Транспортной прокуратуры Нижнего Тагила обнаружили в Сети подозрительный ресурс с откровенной пропагандой нелегального развлечения молодежи – зацепинга. Сайт пестрил материалами запрещенного вида экстремального времяпрепровождения, когда нарушители катаются на поездах не внутри вагонов, а снаружи – на сцепках.

Дети, вдохновленные материалами сайта, могли последовать советами бывалых зацеперов, а это, в свою очередь, могло привести к травмированию и даже гибели подростков. - В целях устранения нарушений закона прокурором в суд направлено исковое заявление о признании информации на сайте запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - говорится в сообщении Нижнетагильской транспортной прокуратуры.

Районный суд удовлетворил требование прокурора. Решение вопроса находится на контроле надзорного ведомства.