Уральский эпидемиолог объяснил, почему в регионе не вводят жесткие ограничения

По словам эпидемиолога, вспышки заболеваемости в регионе не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский эпидемиолог Виктор Романенко объяснил, почему не смотря на увеличивающиеся количество заболевших коронавирусом, в регионе не вводят жесткие ограничения, которые действовали в начале пандемии. По его словам, сейчас - в осенне-зимний период карантинные меры не помогут снизить число заразившихся.

- С наступлением осени закономерно повышается заболеваемость всеми респираторными инфекциями: аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа и гриппа. И, конечно, коронавирус как любая респираторная инфекция не может вести себя иначе, - рассказал Виктор Романенко. - Он будет жить по законам эпидемиологии и будет повышать свою активность в связи с тем, что пути передачи активизируются. И будет расти заболеваемость, от этого мы никуда не денемся.

Эпидемиолог отметил, что с учетом того, что часть жителей уже переболела и пандемия длится уже восемь месяцев, вспышки, как, например, при гриппе, когда в Свердловской области в день регистрировали до шести тысяч случаев заболевания, уже не будет. Именно поэтому, по словам Виктора Романенко, сегодня и нет необходимости вводить жесткие карантинные меры.

- На этом этапе на уровень заболеваемости это не повлияет. Ограничивать скопление людей - да. Еще раз повторю: законы эпидемиологии не перепишешь. В осенне-зимний период даже при жестких карантинных мероприятиях уровень заболеваемости будет высоким, - добавил эпидемиолог.

Напомним, что Виктор Романенко также рассказал, зачем носить маску, если уже переболел коронавирусом. Сегодня в Свердловской области подтвержден 281 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 34 782 случая. За все время 26 763 человека выздоровели. Только за прошедшие сутки из больниц выписали 185 человек.