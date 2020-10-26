Хотел избавиться от улик: на Урале ритуальщик зарезал друга и похоронил его в чужой могиле

Мужчина похоронил убитого собутыльника в чужой могиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посиделки двух приятелей в Нижнем Тагиле закончились поножовщиной. Сотрудник ритуального агентства поспорил с товарищем во время распития алкоголя. А после схватил нож и несколько раз ударил собутыльника.

Сообразив, что натворил, мужчина не стал вызывать «скорую», а решил избавиться от улик.

- Обвиняемый воспользовался «служебным положением». Он подъехал к подъезду на машине агентства ритуальных услуг, вывез труп на кладбище и закопал тело потерпевшего в заброшенной могиле, - сообщили в следственном комитете по Свердловской области.

Позднее ритуальщик сам пришел в полицию и во всем признался. Силовики возбудили уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности». До этого мужчина уже был судим за кражу и неуплату налогов.