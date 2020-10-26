До пятого ноября посещать кружки и секции можно будет только дистанционно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге учреждения допобразования перевели на дистант. Занятия будут проводить удаленно пока школьники находятся на каникулах – с 26 октября до 5 ноября.

- На основании предписания которое получила администрация города из министерства образования Свердловской области учреждения допобразования, включая спортивные секции, переводятся на время детских каникул на дистанционную форму занятий, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того рекомендуется на период школьных каникул ограничить проведение массовых мероприятий, организуемых учреждениями допобразования. Речь идет, например, о спортивных состязаниях с участием спортсменов и тренеров.