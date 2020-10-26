Оставил следы на снегу: в Краснотурьинске на лыжной базе бродит медведь

Фото: группа «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «Вконтакте»

На Урале медведи который месяц не дают покоя жителям Свердловской области. Косолапых видели недалеко от Ивделя, в Нижней Туре и даже вблизи Екатеринбурга. Недавно хищника заметили в Краснотурьинске в лесопарке рядом с лыжной базой, а если точнее, то следы медведя.

- Тренеры детско-юношеской спортивной школы раскидывали снег для лыжной трассы и наткнулись на следы. Судя по размеру, сам медведь не большой. Однако не исключено, что где-то рядом ходит его большая мать — медведица, - рассказали очевидцы группы «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «Вконтакте».

Напомним, накануне в поселке Северный медведь разодрал на глазах у ее хозяйки. Косолапого не поймали и зверь находится в лесу.

Похожая история была в Нижней Туре. Взрослый медведь разрыл могилу пенсионерки и съел останки тела. Глава города разрешил отстрел животного.