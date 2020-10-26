Жительница Екатеринбурга отдала телефонным мошенникам больше миллиона рублей

Мошенники обманули 67-летнюю пенсионерку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция рассказала о еще одной пострадавшей от телефонных мошенников. На этот раз мошенники обманным путем заполучили больше миллиона рублей со счета 67-летней женщины. Звонивший представился ей сотрудником службы безопасности банка.

- Мужчина сообщил, что со счета заявительницы происходят подозрительные списания денежных средств. Звонивший поинтересовался, подтверждает ли гражданка данные операции. Женщина ответила, что никакие транзакции по снятию денежных средств не осуществляет. После этого ей перезвонила незнакомка и сказала, что для безопасности денежных средств собеседнице необходимо обналичить все имеющиеся деньги и перевести на якобы «защищенные» счета, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина согласилась на махинации злоумышленников и перевела все имеющиеся на счету деньги. Но мошенники не оставили ее в покое и продолжили вытягивать из нее деньги. В следующем телефонном разговоре пенсионерке сказали, что на ее имя оформлены два кредита. Для их отмены они предложили ей подать новые кредитные заявки. Тогда женщина оформила займы на 200 и 250 тысяч рублей. Затем она также сняла деньги и перевела на неизвестные счета. Только когда звонки прекратились, женщина поняла, что стала жертвой телефонных аферистов и обратилась за помощью. Сейчас в полиции расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».