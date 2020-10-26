Заместитель губернатора опроверг слухи о возможной остановке работы скорой в Екатеринбурге

Станция скорой помощи не останется без финансирования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Павел Креков опроверг слухи о том, что скора помощь в Екатеринбурге не будет профинансирована и о возможной приостановке ее работы. По его словам, все разговоры о том, что якобы скорая помощь не будет профинансирована, это примерно «разговоры о том, что земля начнет вертеться в обратную сторону».

- Ничего в обратную сторону вертеться не может и не будет. Более того, в связи с тем, что Фонд обязательного медицинского страхования выделил дополнительные средства нашему региону на работу медицинских учреждений. Уже в пятницу скорой помощи был отправлен первый транш, следующий ожидаем сегодня. Так будет и далее, - рассказал Павел Креков.

Только в ближайшие дни станции скорой помощи передадут 100 миллионов. Планируется, что общий объем дополнительного финансирования до конца года достигнет 400 миллионов рублей. Также заместитель губернатора отметил, что для станции планирую создать резерв.

- Вообще надо понять, что в отличие от других медицинских учреждений скорая помощь очень зависит от текущих объемов, которые трудно точно прогнозировать: вызовов может быть больше или меньше. Поэтому здесь нужен определенный резерв, и мы ведем разговоры не о недофинансировании, а о создании резерва. Вместо разговоров «около и вокруг» я бы посоветовал больше рассказывать о героическом труде работников службы скорой медицинской помощи, которые работают с полной нагрузкой и, по большому счету, с ней справляются, - сказал Павел Креков.

Он также рассказал, что на станции скорой помощи Екатеринбурга в этом году обновлен технический парк и узлы связи. Кроме того были открыты дополнительные бригады, чего не делалось много лет.