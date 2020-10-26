Мэрия Нижнего Тагила судится за землю под лотерейным киоском

Тот самый киоск, который мэрия требует снести. Фото: Яндекс.Карты

Мэрия Нижнего Тагила подала иск в Арбитражный суд, требуя признать незаконным киоск «Спортлото», принадлежащий компании «Екатеринбургские лотереи», и освободить четыре квадратных метра территории по адресу: улица Зари, 33.

В администрации Нижнего Тагила утверждают, что у собственника киоска нет правоустанавливающих документов на указанный участок земли, поэтому объект нестационарной торговли находится там незаконно. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Судебное заседание назначено на 6 ноября.