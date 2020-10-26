Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Мэрия Нижнего Тагила судится за землю под лотерейным киоском

Руководство города считает, что ларек «Спортлото» установлен незаконно
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий
Тот самый киоск, который мэрия требует снести. Фото: Яндекс.Карты

Тот самый киоск, который мэрия требует снести. Фото: Яндекс.Карты

Мэрия Нижнего Тагила подала иск в Арбитражный суд, требуя признать незаконным киоск «Спортлото», принадлежащий компании «Екатеринбургские лотереи», и освободить четыре квадратных метра территории по адресу: улица Зари, 33.

В администрации Нижнего Тагила утверждают, что у собственника киоска нет правоустанавливающих документов на указанный участок земли, поэтому объект нестационарной торговли находится там незаконно. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Судебное заседание назначено на 6 ноября.