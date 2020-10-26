В опрештабе объяснили, почему у ГКБ № 24 образовалась пробка из скорых

Очередь у ГКБ № 24 из скорых скапливается уже не в первый раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у ГКБ № 24 уже не впервый раз скапливаются очереди из скорых. Такая же ситуация произошла в апреле, когда медучреждение было переполнено заболевшими. В оперштабе Свердловской области объяснили, почему это происходит. Больница одна из первых была перепрофилирована под инфекционный госпиталь. Кроме того, здесь создан амбулаторный центр КТ, куда везут пациентов из других медучреждений с подозрением на поражение легких для проведения диагностики.

- Помимо самой доставки до центра в ГКБ № 24 «скорые» со среднетяжелыми и тяжелыми пациентами ждут результатов КТ для дальнейшей госпитализации больных в соответствии с маршрутизацией, - рассказали в оперштабе. - Важно также отметить, что при определении очередности проведения диагностики сотрудники медучреждения руководствуются состоянием людей и стараются безотлагательно помочь самым «тяжелым» пациентам. Поэтому образование очереди на компьютерную томографию возможна. Цель у медиков одна — провести обследование всем, кому оно необходимо по показаниям, поставить диагноз и начать лечение.

В оперштабе отметили, что для снижения нагрузки на КТ-центр в ГКБ № 24 были переведены на круглосуточную работу амбулаторные центры в ГКБ №14, противотуберкулезном диспансере и в госпитале ветеранов войн. Кроме того, на этой неделе планируется возобновить работу амбулаторного центра в отделении противотуберкулезного диспансера на Чапаева.

- Еще раз обращаем ваше внимание на то, что медицинские работники и система здравоохранения находится в состоянии борьбы с эпидемией на протяжении уже почти восемь месяцев. И продолжают успешно диагностировать и лечить COVID-19, в том числе в сложных случаях и даже сейчас, когда происходит наложение сезонных ОРВИ на распространение коронавируса. Поэтому излишнее нагнетание напряжения приводит к появлению необоснованной тревожности и даже паники среди жителей города и региона, - отмечают в оперштабе.

Также оперштаб отметил, что нагнетание обстановки по коронавирусу деморализует врачебное сообщество, подрывает эмоциональное состояние заболевших, что в сумме только ухудшает без того непростую ситуацию.

Напомним, что недавно заместитель губернатора Павел Креков обратился к уральцам в период пандемии коронавируса, потому что нервное напряжение в регионе дошло до предела, уже напоминающее массовый психоз.