В Екатеринбурге мэр проконтролирует уборку улиц

Александр Высокинский потребовал от коммунальных служб уделить особое внимание подметанию технических тротуаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проконтролирует уборку улиц в столице Урала. Мэр поручил своему заместителю по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексею Бубнову обеспечить своевременную уборку улично-дорожной сети уральской столицы от снега и льда.

- В частности, Александр Высокинский потребовал от коммунальных служб уделить особое внимание подметанию технических тротуаров, а также поддержанию в нормативном состоянии площадок остановочных комплексов, пешеходных переходов и других зон, предназначенных для передвижения горожан, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в середине октября дорожно-эксплуатационные управления (ДЭУ) всех семи районов были переведены к работе в зимний период. Для борьбы со снегом и гололёдом коммунальщики переоборудовали более 370 единиц спецтехники. Кроме того, подготовлен достаточный запас противогололёдных материалов и мелкофракционного щебня.