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«Вакцина осталась, но ее не так много»: мэрия Екатеринбурга призывает жителей привиться против гриппа

Прививку поставили больше 480 тысяч человек
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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В городе ждут дополнительных поставок вакцины.

В городе ждут дополнительных поставок вакцины.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается прививочная кампания против гриппа. Сегодня, 26 октября, в мэрии рассказали о том, как она проходит в период пандемии коронавируса.

- Цифры позитивные. Количество привитых больше с каждой неделей - уже больше 480 тысяч взрослых привились, - отмечает Денис Демидов, начальник Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга. - Просим родителей обратить внимание на вакцинацию детей.

При этом в управлении здравоохранения отметили, что темпы вакцинации немного снизились, кроме того и самой вакцины стало меньше, чем было.

- Вакцина осталась, но ее не так много. Надеемся, что поступит дополнительная. Также ожидаем поступления платной вакцины, - говорит Денис Демидов. - Но хочу обратить внимание – тем кто не поставил прививку, нужно обратиться в поликлинику за ней. Вакцина для них есть.