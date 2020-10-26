В Екатеринбурге перепрофилируют онкологическое отделение ГКБ № 40

Плановая онкологическая помощь будет оказываться в других профильных стационарах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перепрофилируют отделение онкомаммологии ГКБ № 40. Туда будут направлять неотложных пациентов с острой хирургической патологией и подозрением на COVID-19. В региональном оперштабе отметили, что эта мера временная.

- Именно этой категории пациентов в настоящий момент требуется специализированная хирургическая помощь, которую может оказать многопрофильная больница, - рассказали в оперштабе.

Плановая онкологическая помощь, не требующая немедленного вмешательства, будет оказываться в других профильных стационарах Екатеринбурга. Напомним, ранее мы писали о перепрофилировании под лечение пациентов с коронавирусом ещё нескольких медицинских учреждений региона. В их числе хоспис в Екатеринбурге и санаторий «Сосновый бор» в Нижнем Тагиле.