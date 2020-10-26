На Урале автохам заплатил 230 тысяч за причинение морального вреда

Мужчина был осужден за причинение вреда здоровью водителям, на которых напал с битой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приставы взыскали с жителя поселка Белоярский Свердловской области 230 тысяч рублей за причинение морального вреда. Как рассказали в ФССП, мужчина, находясь на проезжей части дороги, битой нанес удары нескольким водителям. После инцидента кроме возмещения морального вреда его осудили по статьям 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).

- В Белоярском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Свердловской области возбуждено исполнительное производство о взыскании морального вреда в пользу потерпевших в сумме 230 тысяч рублей, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

На имущество автохама – квартиру и автомобиль БМВ Х5 наложили запрет на совершения регистрационных действий. Должник, желая продать имущество, оплатил всю сумму задолженности – 230 тысяч рублей в пользу потерпевших и 5,6 тысяч рублей исполнительский сбор.