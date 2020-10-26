В Екатеринбурге пройдут лекции о «хипстерах» XVIII века

Первую лекцию проведет журналист Ирина Неуймина Фото: мэрия Екатеринбурга

В Екатеринбурге Муниципальное объединение библиотек проведет цикл лекций «Гардероб горожанина: мода Екатеринбурга за 300 лет». Первая встреча пройдет завтра, 27 октября, в 18:30 в Библиотечном информационном центре на Антона Валека, 12.

- Об истории столицы Урала написано множество книг. Библиотеки Екатеринбурга приглашают горожан посмотреть на историю города с другого ракурса - из гардероба. Уже в XVIII веке екатеринбуржцы не отставали от модных столиц в убранстве, - отметили в Муниципальном объединении библиотек.

На лекции расскажут, что носили уральцы в XVIII веке, почему Екатеринбург называли городом красных мундиров, почему гости удивлялись платьям горожанок и какие кокошники предпочитали жители тех времён. Кроме того, гости познакомятся с подборкой вещей всех сословий, полистают страницы модной прессы того времени и посмотрят уникальные иллюстрации из архивов Екатеринбурга.

Лекцию о моде проведёт журналист Ирина Неуймина. Вход свободный, но количество мест ограничено. Чтобы стать гостем мероприятия предварительно зарегистрируйтесь по телефону +7 (343) 358-18-81.