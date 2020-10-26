Все заволокло дымом: в Екатеринбурге загорелся магазин «Верный»

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге сегодня утром, 26 октября загорелся магазин «Верный» на улице Куйбышева. Округу заволокло дымом. По данным спасателей пожар произошел в погрузочно-разгрузочной зоне. Там загорелись продукты. Огонь охватил площадь 50 квадратных метров.

- В 07:56 поступило сообщение о пожаре в магазине на первом этаже 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Куйбышева в Екатеринбурге, - сообщили в МЧС по Свердловской области. - Из магазина самостоятельно эвакуировались 4 работника, посетителей в магазине не было. Информации о пострадавших не поступало.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Об эвакуации жителей дома в МЧС не сообщают. С огнем борются 33 пожарных-спасателя и 8 единиц спецтехники. В 08:43 пожар был локализован. Через минуту после этого пожарные ликвидировали открытое горение. Сейчас пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.