Мокрый снег с дождем: погода в Екатеринбурге на начало недели

Начало недели в Екатеринбурге будет дождливым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало недели в Екатеринбурге будет дождливым и ветреным. В столице Урала в понедельник, 26 октября ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, мокрый снег с дождем и гололедица. Днем синоптики обещают от ноля до плюс двух.

Во вторник, 27 октября будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег. Ветер – от семи до двенадцати метров в секунду с порывами до 20. По прогнозам синоптиков нас ждет небольшое похолодание – температура воздуха днем может упасть до минус трех. Ночью ожидается от минус четырех до минус шести.

Напомним, что в МЧС выступили с обращением к уральцам из-за непогоды. Прочитайте советы от спасателей, как вести себя в непогоду.