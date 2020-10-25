В Нижнем Тагиле с прилавков смели градусники

В медицинских учреждениях градусников хватает, но домой их успели приобрести до пандемии не все Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В аптеках Нижнего Тагила проблематично приобрести термометр для измерения температуры тела. Во многих торговых точках также наблюдается дефицит противовирусных средств.

Причина банальна – жители города раскупили препараты и градусники из-за пандемии коронавируса: к врачам обращаться многие опасаются из-за очередей в поликлиниках, а также из-за распространения коронавируса в медицинских учреждениях. Поэтому многие потребители закупают лекарства впрок.

Есть проблемы с приобретением «Арбидола», «Нобазита», «Триазаверина» и «Галавита», а также антибиотиков «Сумамеда» и «Азитромицина». Дефицит медицинских препаратов – проблема, которая сегодня существует во многих регионах России. А вот отсутствие термометров в аптеках – это проблема чисто тагильская. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Дефицит ртутных термометров наблюдается с весны, когда пошла первая волна коронавируса, также нередко в аптеках отсутствуют электронные градусники.

- Поступают по пять штук, сразу их продаем. На ртутный термометр у нас цена сегодня варьируется от 350 до 500 рублей. То есть стоят они практически столько же, как и электронные – рассказала изданию заведующая Центральной аптекой Нижнего Тагила Наталья Павздерина.

Получается, что стоимость термометров возросла в несколько раз. Сейчас в некоторых аптеках есть только электронные градусники, но их тоже быстро раскупают. Их средняя цена: от 350 до 800 рублей.

При этом, защитные маски и дезинфицирующие средства в аптеках есть в нужно количестве.