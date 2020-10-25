МЧС снова выступило с обращением к уральцам из-за непогоды

Ночью - минус, днем - плюс Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 26 октября, в Екатеринбурге и Свердловской области вновь ожидается непогода: в регионе синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, мокрый снег с дождем и гололедицу.

Специалисты МЧС по Свердловской области обратились к уральцам с предостережением и советами: как вести себя в непогоду.

1. При сильном ветре нельзя оставлять детей без присмотра на улице.

2. Избегайте нахождения возле больших деревьев, рекламных конструкций, линий электропередач. Также лучше здесь не оставлять автотранспорт.

3. Во время дождя и мокрого снега лучше отказаться от поездок на личном автотранспорте.

4. Закрывайте балконы, форточки и окна в квартирах.

5. Соблюдайте ПДД, переобуйте машину в зимнюю резину.

Если нужна помощь – звоните по телефонам пожарно-спасательной службы «101» и Единому номеру экстренных служб «112».