МЧС снова выступило с обращением к уральцам из-за непогоды

Ночью - минус, днем - плюс
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В понедельник, 26 октября, в Екатеринбурге и Свердловской области вновь ожидается непогода: в регионе синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, мокрый снег с дождем и гололедицу.
Специалисты МЧС по Свердловской области обратились к уральцам с предостережением и советами: как вести себя в непогоду.
1. При сильном ветре нельзя оставлять детей без присмотра на улице.
2. Избегайте нахождения возле больших деревьев, рекламных конструкций, линий электропередач. Также лучше здесь не оставлять автотранспорт.
3. Во время дождя и мокрого снега лучше отказаться от поездок на личном автотранспорте.
4. Закрывайте балконы, форточки и окна в квартирах.
5. Соблюдайте ПДД, переобуйте машину в зимнюю резину.
Если нужна помощь – звоните по телефонам пожарно-спасательной службы «101» и Единому номеру экстренных служб «112».