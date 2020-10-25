В Каменске-Уральском студент незаконно получал пособие по безработице

Если вина мужчины будет доказана, его ждет наказание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодой житель Каменска-Уральского, который учится в городском техникуме торговли и сервиса по очной форме обучения, оформил на себя пособие по безработице, на которое претендовать не мог.

С мая по сентябрь этого года житель одного из домов по улице Каменской получил от государства 19 900 рублей. Ущерб на эту сумму нанесен Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области. Об этом ural.kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Теперь молодому человеку грозит уголовное дело и длительное разбирательство.