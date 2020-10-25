В Нижнем Тагиле автомобиль скорой помощи снес светофор

Фото: ОГИБДД МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле в 5:40 утра 25 октября 31-летний водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь по улице Красногвардейская со стороны улицы Кулибина возле дома №62Б врезался в светофор. Об этом пишет ОГИБДД МВД России «Нижнетагильское».

В ДТП пострадали два пассажира автомобиля скорой помощи: 60-летний мужчина и 55-летняя женщина. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.