Роспотребнадзор назвал уральские города с максимальным числом случаев коронавируса

В регионе наблюдается рост числа случаев коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловское управление Роспотребнадзора обновило карту распространения коронавируса в населенных пунктах региона.

На первом месте оказался Екатеринбург, где COVID-19 с начала пандемии заболели 20 362 человек. Далее следуют Нижний Тагил – 2 249 случаев коронавируса и Первоуральск – 843 случая.

В Верхней Пышме в этом году COVID-19 заразились 824 жителя, в Ревде – 715, в Каменске-Уральском и Каменском районе – 600 случаев COVID-19, в Березовском – 544 случая, в Серове – 460, в Асбесте – 397, в Реже – 370, в Нижнесергинском районе – 353, в Красноуфимске и Красноуфимском районе – 350, в Ирбите и Ирбитском районе – 324, в Краснотурьинске – 313 случаев коронавирусной инфекции.

В конце списка по-прежнему находятся поселок городского типа Малышева, где с начала пандемии всего 6 заболевших, Гари – 2 ковидных больных и Пелым – 1 человек. В Таборинском районе нет ни одного заболевшего с начала пандемии коронавируса.