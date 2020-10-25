Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Мэр Нижнего Тагила получил новый пост

Губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал назначение Владислава Пинаева
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
Комментарии (1)Комментарии (1)
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев возглавил ассоциацию уральских городов

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев возглавил ассоциацию уральских городов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев избран руководителем Совета муниципальных образований Свердловской области. Губернатор региона Евгений Куйвашев в обращении к мэру сказал, что эта ассоциация играет важную роль в развитии местного самоуправления.

- При участии этого совета решаются многие вопросы, определяющие финансовую устойчивость муниципалитетов, уровень инвестиционной привлекательности территорий, темпы модернизации социальной инфраструктуры, формирование комфортной среды обитания, - рассказал губернатор Свердловской области.

Бывший председатель правления Совета муниципальных образований региона Петр Соколюк, который на протяжении 19 лет возглавлял город Ивдель, избран депутатом Заксобрания Свердловской области.