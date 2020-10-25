Мэр Нижнего Тагила получил новый пост

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев возглавил ассоциацию уральских городов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев избран руководителем Совета муниципальных образований Свердловской области. Губернатор региона Евгений Куйвашев в обращении к мэру сказал, что эта ассоциация играет важную роль в развитии местного самоуправления.

- При участии этого совета решаются многие вопросы, определяющие финансовую устойчивость муниципалитетов, уровень инвестиционной привлекательности территорий, темпы модернизации социальной инфраструктуры, формирование комфортной среды обитания, - рассказал губернатор Свердловской области.

Бывший председатель правления Совета муниципальных образований региона Петр Соколюк, который на протяжении 19 лет возглавлял город Ивдель, избран депутатом Заксобрания Свердловской области.