Ночью в Первоуральске полыхала двухэтажная дача

На тушение пожара выезжали 5 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В 5:30 утра 25 октября в микрорайоне Самострой города Первоуральска в садовом товариществе полыхал двухэтажный частный дом.

На площади 80 «квадратов» огонь уничтожил кровлю, чердак, домашние вещи, а также стены дома. На место пожара выезжали девять человек личного состава, пять единиц техники. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Уже в 5:43 огонь удалось локализовать, а в 6 часов ликвидировать открытое горение. Затем спасателям понадобилось еще 40 минут на проливку конструкций. Никто из людей не пострадал.